Конвертируем аудиторию в реальных покупателей

Работаем с сетью уже 9 лет. Много трафика по России и Украине. Конвертит хорошо, особенно для рекламодателей сегментов фешн и игры. Удобный динамический ретаргетинг. Отзывчивый саппорт, помогают как с созданием креативов, так и советами по рекламным кампаниям, но в то же время очень ненавязчиво.

Константин, clickfrog