Нативная рекламная сеть

Конвертируем аудиторию в реальных покупателей

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Нам доверяют более 300 компаний, 65% из которых работают с нами более 6 лет
Как работает recreativ

Не просто рекламируем товар, а сопровождаем покупателя на всём цикле продаж

рост конверсии

до350%
  • С помощью smart алгоритмов анализируем поведение пользователей в Интернете
  • Определяем, какой товар или услуга интересуют пользователя прямо сейчас
  • Демонстрируем пользователю рекламу с актуальным месседжем в нужный момент — пользователь совершает покупку
ПОЧЕМУ RECREATIV

Нативный дизайн

Наши рекламные блоки адаптируются под дизайн партнерской площадки и лучше справляются с «баннерной слепотой» пользователей

Наши преимущества

Мы обеспечим стабильную прибыль вашего проекта, без потери или снижения вовлеченности аудитории

  • Персонализированная реклама для каждого пользователя
  • Монетизация amp-страниц, сертифицированный партнер Google AMP
  • Нативные объявления соответствуют дизайну веб‑страницы
Регистрация паблишера

Продавайте больше, благодаря уникальным алгоритмам изучения поведения пользователей

  • Динамический ретаргетинг, таргетинг по интересам, региону, времени суток и т.д.
  • Инструменты анализа и статистика, интеграция с Google Analytics
  • Доступ к премиальному инвентарю
Регистрация рекламодателя
Молодой, прогрессивно мыслящий коллектив, как результат современный рекламный инструмент, позволяющий решать маркетинговые задачи любой сложности. Все виды таргетингов: ремаркетинг, соц.дем., по устройствам и ОС, и т.д. Высокий уровень разработчиков сети Рекреатив, позволил реализовать глубокую интеграцию с нашей торговой системой для трансляции предложений рекламодателей сети Рекреатив.
Анатолий, e-katalog
Хорошие инсталы для приложения довольно трудно купить на рынке, с Recreativ сотрудничаем более 3 лет, активно покупаем установки Android и IOS. С правильным таргетингом получаем аудиторию отличного качества и хорошей ценой!
smarty.sale
Работаем с сетью уже 9 лет. Много трафика по России и Украине. Конвертит хорошо, особенно для рекламодателей сегментов фешн и игры. Удобный динамический ретаргетинг. Отзывчивый саппорт, помогают как с созданием креативов, так и советами по рекламным кампаниям, но в то же время очень ненавязчиво.
Константин, clickfrog
Компания Ангстрем выражает благодарность рекламной сети Recreativ. Мы высоко ценим профессионализм всей команды. Довольны качеством трафика, возможностям настройки рекламных кампаний, дружественным интерфейсом системы и отличным саппортом. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Команда компании Ангстрем, angstrem-mebel
20 000+ сайтов-партнеров с живой, наиболее платежеспособной аудиторией
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